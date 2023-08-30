Захарова предложила американским политикам выпить воду с «Фукусимы»

Американские политики, поддержавшие правительство Японии в вопросе АЭС «Фукусима», могут в знак солидарности выпить сбрасываемую радиоактивную воду. Такое предложение озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась на YouTube.

«Мне кажется, те американские политики, которые поддержали Японию в данном вопросе, могут продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду, будучи полностью уверены в ее безопасности», — заявила она.

По словам дипломата, японские политики, уверявшие в безопасности потребления сбрасываемой с «Фукусимы» воды, почему-то отказались ее пить. Захарова добавила, что подобное происходит, когда идет речь о «неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

Официальный представитель МИД России призвала Токио к максимальной открытости по данному вопросу и указала на необходимость проведения анализа сброса в океан воды с АЭС с точки зрения существующих законов и научных показателей.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Этап пробного сброса продлится 17 дней, всего планируют высвободить почти восемь тысяч кубометров воды. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить.