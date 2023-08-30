Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными сообщения о визите Путина в Китай. Об этом пишет РБК.
По словам Пескова, между Россией и Китаем "прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне", но говорить о точных датах пока рано.
До этого представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят стратегический диалог.
Ван Вэньбинь заявил, что Китай и Россия пошагово продвигают двустороннее сотрудничество, обсуждается широкий перечень вопросов, которые представляют интересы обеих страны.
Глава китайского МИДа также подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина и Путина КНР и РФ продолжат непрерывно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эру.
В конце июля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин намерен прибыть в октябре в КНР, когда там будет проводиться форум "Один пояс — один путь".