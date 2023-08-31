Замглавы МИД Грушко: заявления о гарантиях безопасности Киеву угрожают Франции

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал. По словам Грушко, совершенно очевидно, что предоставление гарантий безопасности Украине является шагом в сторону дальнейшей эскалации и повышения ставок в гибридной войне против России.

Дипломат выразил уверенность, что и французы должны понимать, что такие действия сопряжены с возрастающими рисками для безопасности самой Франции. Пока трудно сказать, считает Грушко, о каких гарантиях безопасности Киеву со стороны Парижа идет речь.