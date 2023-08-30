Песков назвал нежизнеспособными соглашения о гарантиях Запада Киеву
Соглашения о гарантиях Запада Киеву нежизнеспособны без учета озабоченностей России насчет безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности по модели Израиля.
"Мы пока не знаем точно, о какой ситуации идет речь. Из этих заявлений непонятно точно, о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что подписан целый ряд соглашений о том, что Украина получит некие гарантии безопасности на двусторонней основе от "целого клуба стран".
"В этом контексте мы ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей страной о нашей безопасности, что вызывает сожаление", - продолжил представитель Кремля.
По его оценке, процесс "достаточно однобокий", и его суть точно неясна.
"Но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания о нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - резюмировал Дмитрий Песков.