Песков назвал нежизнеспособными соглашения о гарантиях Запада Киеву

"В этом контексте мы ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей страной о нашей безопасности, что вызывает сожаление", - продолжил представитель Кремля.

По его оценке, процесс "достаточно однобокий", и его суть точно неясна.



"Но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания о нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - резюмировал Дмитрий Песков.