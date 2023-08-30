Кремль заявил о продолжении СВО для искоренения угрозы от Украины

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), чтобы искоренить угрозу от Украины. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в стране, его слова приводит ТАСС.

«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — пояснил представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что на данный момент военные эксперты работают над выяснением маршрутов беспилотников для принятия соответствующих мер по недопущению подобных атак в будущем.

В ночь 30 августа украинские беспилотники атаковали семь российских регионов. Под ударом оказались Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.