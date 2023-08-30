В Кремле прокомментировали ситуацию в Габоне

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — прокомментировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о событиях в этой стране и о том, есть ли в Москве озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.