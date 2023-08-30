Мирошника назначили послом МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении в министерстве должности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, передает РИА Новости. Этот пост занял экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Новую должность в штат МИД ввел своим приказом министр иностранных дел Сергей Лавров.

Захарова подчеркнула, что Мирошник - общественный деятель и участник Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, который «всегда жестко отстаивал свою позицию на различных российских и международных форумах».

Мирошник будет вести взаимодействие от имени МИД РФ с федеральными и региональными органами власти, которые собирают информацию о преступлениях Украины и дают полученным данным правовые оценки. Также он будет готовить доклады о расследованиях по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов и священнослужителей.

Родион Мирошник - уроженец Луганска. Он окончил Луганский государственный педагогический институт по специальности «всемирная история и английский язык». В 1998-2003 годах учился в Киевском институте международных отношений. Преподавал английский в школе, работал переводчиком, редактором отдела информации Луганской областной государственной телерадиокомпании, руководил пресс-службой луганской администрации, был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.