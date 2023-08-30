"Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами - выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - сказал он.