В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о визите Эрдогана

Кремль в ближайшее время сообщит о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, встреча Путина с Эрдоганом пройдет в России в ближайшее время. Песков пообещал, что «буквально на днях мы дадим официальное сообщение».