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В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о визите Эрдогана

Кремль в ближайшее время сообщит о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о визите Эрдогана
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По его словам, встреча Путина с Эрдоганом пройдет в России в ближайшее время. Песков пообещал, что «буквально на днях мы дадим официальное сообщение».

Ранее в Турции сообщили, что, предположительно, 4 сентября Эрдоган посетит Россию чтобы обсудить с Путиным зерновую сделку. До этого датой визита называли 8 сентября.

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