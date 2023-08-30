Мирошника назначили послом МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назначен российским послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима, это новая должность в МИД РФ . Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова .

"Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат министерства иностранных дел нашей страны введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол Луганской Народной Республики в России, участник Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, всегда жестко отстаивавший свою позицию на различных российских и международных форумах, Родион Валерьевич Мирошник", - отметила дипломат.