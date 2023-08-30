Сенатор Джабаров: успехи РФ в зоне СВО "прочищают головы русофобов"

В Совфеде заявили о «прочищении голов русофобов» на Западе
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что успехи российской армии в зоне СВО "прочищают головы европейских и заокеанских русофобов". Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
"Последние успехи российской армии в зоне СВО, провал наступления ВСУ и нарастание протестных настроений в своих странах прочищают головы европейских и заокеанских русофобов", — написал Джабаров.
Парламентарий отметил, что в недружественных странах растет понимание того, что "Россия готова к предельно жесткой реакции на действия, посягающие на ее суверенитет и безопасность".
До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отсутствие результатов у Вооруженных сил Украины на поле боя при возрастающих дотациях стран НАТО "начинает накрывать Запад усталостью и раздражением".
Он также подчеркнул, что в Киеве должны понять, что курс на дальнейшую эскалацию ускорит "конец режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения".