Сенатор Джабаров: успехи РФ в зоне СВО "прочищают головы русофобов"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что успехи российской армии в зоне СВО "прочищают головы европейских и заокеанских русофобов". Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

"Последние успехи российской армии в зоне СВО, провал наступления ВСУ и нарастание протестных настроений в своих странах прочищают головы европейских и заокеанских русофобов", — написал Джабаров.

Парламентарий отметил, что в недружественных странах растет понимание того, что "Россия готова к предельно жесткой реакции на действия, посягающие на ее суверенитет и безопасность".

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отсутствие результатов у Вооруженных сил Украины на поле боя при возрастающих дотациях стран НАТО "начинает накрывать Запад усталостью и раздражением".