Мурашко: в России нет риска скачка цен на жизненно важные лекарства

Резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.