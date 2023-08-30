Посольство РФ в Вашингтоне назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи США Украине
Решение американских властей направить очередной пакет военной помощи Киеву является верхом лицемерия, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Соединенных Штатах.
Там заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского обанкротился, а поставка снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму 250 млн долларов — верх лицемерия. Это происходит на фоне объяснений американских чиновников о военном содействии «заботой» об украинском народе.
Как отмечают российские дипломаты, на самом деле США никак не откажутся от концепции борьбы с Россией до последнего украинца.
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