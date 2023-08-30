Посольство РФ в Вашингтоне назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи США Украине

Там заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского обанкротился, а поставка снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму 250 млн долларов — верх лицемерия. Это происходит на фоне объяснений американских чиновников о военном содействии «заботой» об украинском народе.