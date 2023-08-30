Родителям придется подтвердить родство c младенцем от суррогатной мамы

Будущим мамам и папам, решившим обзавестись малышом с помощью суррогатной матери, придется подтвердить свои кровные узы с родившимся ребенком. Для этого им и младенцу сделают генетические тесты. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу с 1 сентября. В особенностях и сложностях суррогатного материнства в России разбиралась «Парламентская газета».

© © freepik.com

Кровные родственники

Видео дня

В конце 2022 года в законодательство о суррогатном материнстве внесли изменения, и программа стала недоступна для иностранцев и одиноких мужчин. По мнению авторов инициативы, нововведения предотвратят преступления против малышей и защитят их от попадания в однополые семьи. У пар, состоящих в браке, и у одиноких женщин, которые по медицинским показаниям не могут выносить и родить ребенка, возможность обратиться к суррогатной маме сохранилась. При этом оба будущих родителя должны предоставить свой генетический материал для рождения малыша. А с 1 сентября им еще надо будет пройти и ДНК-тестирование, чтобы получить необходимые справки.

Первый документ должен подтвердить, что и клетки для оплодотворения, и эмбрион генетически принадлежат отцу и матери или одинокой маме. Выдаст справку медорганизация, которая проводила забор клеток и перенос эмбриона.

После рождения малыша и ему, и родителям сделают ДНК-тесты. У ребенка кровь возьмут в роддоме и отправят прямиком в лаборатории. В итоге родители получат на руки заключение о признании или непризнании их генетическими отцом и матерью. Еще один экземпляр документа будет хранить организация, проводившая тест, а третий передадут в роддом.

Последний шанс

Сколько детей от суррогатных мам будет рождаться после ужесточения законодательства, пока сказать сложно, но их будет меньше, заверил «Парламентскую газету» заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. Главную проблему парламентарий видит в том, что услуга стала недоступной для пар, где один из супругов бесплоден. Законодательство нужно сделать более либеральным, уверен сенатор: «Если эту медицинскую технологию не развивать, она умрет. А по моему глубокому убеждению, суррогатное материнство как последний шанс для родителей иметь генетически своих детей должно остаться».

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный 26 июля внес в Госдуму законопроект, предлагающий использовать в программе суррогатного материнства клетки только одного супруга, если второй не может их предоставить по медицинским показаниям. «Если один из родителей не способен сдать здоровые половые клетки, получается, что у пары нет возможности иметь своего ребенка», — сказал «Парламентской газете» депутат. По его словам, многие из этих пар уже получили эмбрионы, они находятся на хранении, но применить их для имплантации суррогатной маме сейчас нельзя.

Законопроект включен в примерную программу осенней сессии на сентябрь 2023 года.

Свой ребенок и согласие мужа

70 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, положительно относятся к суррогатному материнству, если у людей нет возможности самим родить детей. Программа помогает стать мамой женщинам с заболеваниями, при которых выносить ребенка невозможно. Заключение об этом должны предоставить врачи.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан» устанавливает требования к претенденткам на роль суррогатной мамы: российское гражданство, возраст от 20 до 35 лет, наличие минимум одного своего здорового ребенка. А если суррогатная мама состоит в официальном браке, у нее должно быть письменное согласие мужа на процедуру. Суррогатной маме необходимо получить медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, а также справки от нарколога и психиатра. Нужно написать и согласие на медицинское вмешательство.