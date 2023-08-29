В постпредстве России при ООН назвали условие возвращения к ядерным испытаниям

Это произойдёт только если так поступят США , заявил на заседании Генассамблеи организации представитель постпредства Дмитрий Глухов .

Дипломат также отметил, что Москва обеспокоена тем, что Вашингтон до сих пор оставляет открытым вопрос о возобновлении ядерных испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении подобных исследований.