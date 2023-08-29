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В постпредстве России при ООН назвали условие возвращения к ядерным испытаниям

Это произойдёт только если так поступят США, заявил на заседании Генассамблеи организации представитель постпредства Дмитрий Глухов.

В постпредстве России при ООН назвали условие возвращения к ядерным испытаниям
© globallookpress.com

Дипломат также отметил, что Москва обеспокоена тем, что Вашингтон до сих пор оставляет открытым вопрос о возобновлении ядерных испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении подобных исследований.

Ранее власти США призвали ядерные державы объявить мораторий на испытания такого оружия.