В постпредстве России при ООН назвали условие возвращения к ядерным испытаниям
Это произойдёт только если так поступят США, заявил на заседании Генассамблеи организации представитель постпредства Дмитрий Глухов.
Дипломат также отметил, что Москва обеспокоена тем, что Вашингтон до сих пор оставляет открытым вопрос о возобновлении ядерных испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении подобных исследований.
Ранее власти США призвали ядерные державы объявить мораторий на испытания такого оружия.