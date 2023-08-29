Пушилин назначил советника по развитию акватории Азовского моря в ДНР

"Нам нужны люди. У нас слишком много проблем, которые мы превращаем в задачи, которые мы обязаны решать. Для этого нужна команда. У нас уже более 40 назначений, и это не предел. Сегодня принимаю решение: два человека, которые будут назначены сегодня, - заместитель министра культуры [ДНР], им становится Пащенко Виктория, и у нас есть очень важное направление - развитие азовской акватории, советник по развитию азовской акватории - ей становится Борисюк Марина Владимировна", - сказал Пушилин в ходе церемонии закрытия и награждения победителей конкурса "Лидеры возрождения".