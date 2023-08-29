Пушилин назначил советника по развитию акватории Азовского моря в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил одного из финалистов конкурса "Лидеры возрождения" - Марину Борисюк - своим советником по развитию акватории Азовского моря.
"Нам нужны люди. У нас слишком много проблем, которые мы превращаем в задачи, которые мы обязаны решать. Для этого нужна команда. У нас уже более 40 назначений, и это не предел. Сегодня принимаю решение: два человека, которые будут назначены сегодня, - заместитель министра культуры [ДНР], им становится Пащенко Виктория, и у нас есть очень важное направление - развитие азовской акватории, советник по развитию азовской акватории - ей становится Борисюк Марина Владимировна", - сказал Пушилин в ходе церемонии закрытия и награждения победителей конкурса "Лидеры возрождения".
Ранее врио главы региона неоднократно говорил, что для ДНР развитие акватории - один из первостепенных вопросов. В частности, власти республики планируют развивать пассажирские и грузоперевозки морским транспортом, а также добычу рыбы на уровне советских годов, когда на данной территории добывалось до 18% всей рыбы страны, обустроить рекреационные зоны по всему побережью.
Конкурсы "Лидеры возрождения" были запущены в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.