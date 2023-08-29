Президент России Владимир Путин намеревается в октябре посетить Китай с официальным визитом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Путин посещал Китай в феврале 2022 года - менее чем за три недели до начала спецоперации. Тогда он присутствовал на зимних Олимпийских играх в Пекине и провёл переговоры с Си Цзиньпином.

По данным агентства, президент примет участие в международном форуме «Один пояс, один путь».

Источник пояснил, что глава КНР Си Цзиньпин направил российскому коллеге приглашение на форум. Он добавил, что Путин, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер, это приглашение принял.

Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Москва раскритиковала это решение организации, а также предприняла ряд ответных действий, в частности, объявила в розыск судью МУС Томоко Аканэ.

Кроме того, как отмечают эксперты, был скорректирован график зарубежных поездок главы государства. Так, Путин принял участие в саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеосвязи. Непосредственно в Йоханнесбург был направлен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, встреча российского президента с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет в Сочи.