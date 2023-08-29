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МИД Финляндии возобновит приём заявлений на визы в Петербурге с 1 сентября

Финляндия возобновит с 1 сентября приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге и северо-западе России через визовые центры VFS Global.

Об этом сообщили в финском МИД.

«Визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS, работающие на северо-западе России, будут принимать заявления на получение визы... с 1 сентября 2023 года пять дней в неделю с понедельника по пятницу», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нужно пересмотреть нынешние требования для граждан России на получение виз и вида на жительства в стране.

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