МИД Финляндии возобновит приём заявлений на визы в Петербурге с 1 сентября
Финляндия возобновит с 1 сентября приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге и северо-западе России через визовые центры VFS Global.
Об этом сообщили в финском МИД.
«Визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS, работающие на северо-западе России, будут принимать заявления на получение визы... с 1 сентября 2023 года пять дней в неделю с понедельника по пятницу», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нужно пересмотреть нынешние требования для граждан России на получение виз и вида на жительства в стране.