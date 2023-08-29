Путин может посетить Китай осенью

Стало известно, какую страну Путин может посетить осенью
Президент РФ Владимир Путин в октябре планирует посетить Китай для участия в форуме «Пояс и путь» («Один пояс, один путь»), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Это может стать первой зарубежной поездкой российского лидера с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.
Кремль готовит визит Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, поскольку вопрос является деликатным. Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина на мероприятие, сообщил один из источников, — говорится в публикации.