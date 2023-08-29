Захарова: Лавров возглавит делегацию на саммите G20 в Индии

Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии . Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова , передает ТАСС.

Ранее в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с Путиным сообщили, что Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии вместо российского лидера. При этом Моди поблагодарил российского президента за содействие инициативам в формате G20, а также заявил о понимании его решения.