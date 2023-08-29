В настоящее время западные страны пытаются «политически маневрировать» в конфликте на Украине, при этом продолжая поставлять в республику боеприпасы и военную технику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, сегодня те люди, которые находятся на Украине, превратились в «террористическую начинку», однако именно западные власти «привели их за руку» к этому конфликту.

«Сейчас как венец этого безумия еще и поставляют оружие им, поддерживают и при этом продолжают маневрировать политически», — упрекнула российский дипломат.

Помимо этого, как указала Захарова, что на майдане в 2013-2014 годах участвовали «все эти самые министры иностранных дел» из Франции, Германии, Польши, Канады и США. По ее мнению, тогда же западные лидеры и «растоптали зачатки» самостоятельности Украины, «которые только вроде где-то пробивались».

Ранее издание Asia Times назвало стратегию политической победы России над Украиной. По предположению авторов, Россия выигрывает Запад на Глобальном Юге с помощью так называемой «дипломатии памяти». Подобная позиция Москвы уже успела завоевать сторонников.