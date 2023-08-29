В МИД РФ оценили усилия Папы Римского по Украине

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«Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого Престола и лично Папы Франциска, направленные на достижение мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергается киевским режимом», — отметила дипломат.

Она оценила отношения России со Святым Престолом как взаимоуважительные и конструктивные.

Захарова добавила, что санкционное давление Запада на Россию не дает желаемого для него результата. По ее словам, российская экономика продолжает расти, несмотря на вводимые ограничения.