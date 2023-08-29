В Москве может появиться новый посол Чехии

Власти Чехии планируют направить в Россию нового посла. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.

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По данным издания, сейчас дипломатическое представительство Чехии в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом посол Витезслав Пивонька находится в Праге с 2022 года.

«Мы хотим иметь представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс», — сказал премьер Петр Фиала.

Отмечается, что правительство Чехии намерено «открыть новую главу в отношениях с Россией», направив в Москву нового полноценного посла.