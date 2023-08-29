Слуцкий назвал США и ЕС спонсорами укротерроризма

«Что и требовалось доказать. С лихой отвагой советник [президента Украины Владимира] Зеленского расписался под признанием в полной вовлеченности Запада в агрессию против России с украинского плацдарма и спонсорстве укротерроризма со стороны Вашингтона и Брюсселя. После этого все заверения Кирби и остальных западных «рупоров» о «непричастности» и «осуждении» атак БПЛА на российские регионы — вранье и жалкий лепет», — написал Слуцкий.