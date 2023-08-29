Вучич назвал посла РФ другом

"Я знаю посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко много лет, и у нас исключительно корректные отношения. Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это. Когда вам пишут, что вы пошли к российскому послу, чтобы отчитаться, то вы делаете из этого два вывода. Первый - этот кто-то судит по себе, потому что они ходят на доклады к каким-то послам. С другой стороны, он был моим гостем, а не я его. Это смешно", - отметил Вучич в ходе своей пресс-конференции, комментируя заявления о том, что глава государства отчитывается перед российским послом.