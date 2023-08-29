Песков: Папа Римский хорошо знает историю, называя Россию великой

«Понтифик знает российскую историю очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни, наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более давнее. И то, чем занимаются государство, общественные объединения, учителя, состоит в том, чтобы это наследие донести до нашей молодежь. То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно», — заявил Дмитрий Песков.