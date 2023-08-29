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Песков: Папа Римский хорошо знает историю, называя Россию великой

Слова Папы Римского Франциска о великой России означают, что он хорошо знает историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков: Папа Римский хорошо знает историю, называя Россию великой
© РИА Новости

«Понтифик знает российскую историю очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни, наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более давнее. И то, чем занимаются государство, общественные объединения, учителя, состоит в том, чтобы это наследие донести до нашей молодежь. То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно», — заявил Дмитрий Песков.

Его слова передает корреспондент URA.RU.