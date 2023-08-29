Песков ответил, посетит ли Путин похороны Пригожина

Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина, рассказал Песков в ходе ежедневного брифинга, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, конкретной информации по вопросу похорон у Кремля нет.

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», - указал Песков.

Бизнес-джет Embraer, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На его борту находились десять человек, все они погибли. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолета, среди них числился и Евгений Пригожин.