В Кремле прокомментировали потерю "Луны-25"

Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы
Неудача миссии станции "Луна-25" не является поводом, чтобы рвать на себе волосы, нужно анализировать причины и устранить их для новой попытки, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это - лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - сказал представитель Кремля.
По его словам, путь к звездам лежит через тернии, важно продолжать лунную программу.
"Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии", - сказал он.
"Ничего в этом нет страшного. Главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент", - подчеркнул представитель Кремля.