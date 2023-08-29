Поддержка западными странами ударов Киева по Крыму, о которой заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, не является секретом. Об этом заявила сегодня «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Подоляк сообщил о том, что Запад поддерживает Украину в уничтожении «всего российского», в том числе и в ударах по территории Крыма. Он отметил, что еще год назад союзники Киева были против таких атак, но сейчас у них по этому поводу «абсолютный консенсус».

«Это не секрет, поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами», — заявила Захарова.

ВСУ постоянно атакуют инфраструктурные объекты в Крыму с помощью дронов различного типа. Большую часть атак расчеты российского ПВО и моряки Черноморского флота успешно отражают. При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал ранее, что украинские военные нанесут новые удары по Крыму.