Пушилин раскрыл детали встречи с Путиным

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла результативно. По его словам, глава государства поддержал все предложенные инициативы и дал соответствующие поручения для их реализации.

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Я считаю, что очень результативно для Донецкой народной республики, достаточно много инициатив, которые обсуждались в рабочей части встречи, уже были поддержаны и сейчас уже соответствующие поручения как на региональном уровне, так и на федеральном уровне были даны, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Глава государства положительно оценил работу властей региона. В частности, Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере. При этом он признал, что еще предстоит сделать очень многое и указал на выгодное географическое положение региона и его большой потенциал. Также отдельно Путин попросил врио главы Запорожской области доложить о ситуации в энергетике.

До этого Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, где обсудил с ним ситуацию в регионе, в том числе подготовку к сентябрьским выборам. Глава республики проинформировал президента о том, что обстановка в ЛНР продолжает оставаться напряженной.