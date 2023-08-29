В России назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

«Турция — один из наших постоянных, стабильных партнеров. Это партнер, у которого есть свои представления о региональной безопасности, есть собственные национальные интересы, которые страна, не стесняясь, отстаивает, нередко без оглядки на чье-либо мнение. Турция не загоняет свой внешнеполитический курс в какой-то узкий коридор, не выбирает между Западом и Востоком, между НАТО и Россией. Она держит курс на добрососедские отношения с интересующими ее странами», — сказал Новиков.