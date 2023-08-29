В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в конфликт с РФ

Украинская власть делает все возможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля оценил заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы одобрении Западом ударов Киева по «всему российскому».

«В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также заявил, что Москва наблюдает за столкновением точки зрения сторонников вовлечения Запада и тех, кто понимает неизбежные издержки этого.