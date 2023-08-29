Медведев прокомментировал слова Подоляка об ударах по Крыму

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад поддерживает удары Киева по Крыму. В своем Telegram-канале Медведев заявил, что это является доказательством соучастия западных союзников Украины в конфликте с Россией.