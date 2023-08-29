Медведев прокомментировал слова Подоляка об ударах по Крыму
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад поддерживает удары Киева по Крыму. В своем Telegram-канале Медведев заявил, что это является доказательством соучастия западных союзников Украины в конфликте с Россией.
«Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса всё ближе», — заявил он.
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