В Госдуме заявили о переломном моменте для переговоров с Украиной

Власти Киева заявляют о втором контрнаступлении и поражении России как обязательном условии начала мирных переговоров, однако любые предварительные контакты по мирному соглашению в случае повторного наступления армии Украины исключены. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с URA.RU .

«Украина говорит, что будет второе контрнаступление и для них как условие переговоров — нанести нам поражение. Это отменяет какие-либо предварительные переговоры», — подчеркнул он.

Калашников добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил готовность к началу переговоров без каких-либо условий, его слово по этому вопросу будет решающим, остальное — политический фон.

Парламентарий при этом указал, что мирные переговоры могут быть очень выгодны Украине и коллективному Западу. По его словам, заключение мирного договора может дать одной из сторон конфликта время на вооружение, после чего боевые действия возобновятся. Калашников считает, что главнокомандующий обязательно должен учитывать этот вариант при дальнейшем планировании.