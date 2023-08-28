Стало известно о "колоссальной" роли Лаврова в принятии Эфиопии в БРИКС

«Да, это могу подтвердить. Действительно, это так. Лавров сыграл колоссальную дипломатическую роль в том, что Эфиопия стала полноправным членом БРИКС», — ответила она на соответствующий вопрос в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».