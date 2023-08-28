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Стало известно о "колоссальной" роли Лаврова в принятии Эфиопии в БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров сыграл колоссальную дипломатическую роль в вопросе присоединения Эфиопии к БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Стало известно о "колоссальной" роли Лаврова в принятии Эфиопии в БРИКС
© ТАСС

«Да, это могу подтвердить. Действительно, это так. Лавров сыграл колоссальную дипломатическую роль в том, что Эфиопия стала полноправным членом БРИКС», — ответила она на соответствующий вопрос в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что 22-24 августа в ЮАР прошел саммит БРИКС. На нем было принято решение о принятии с 1 января 2024 года в состав объединения Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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