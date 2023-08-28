Захарова сообщила о колоссальной роли Лаврова в принятии Эфиопии в БРИКС

"Да, это могу подтвердить. Действительно, это так. Колоссальную дипломатическую роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в том, что Эфиопия стала полноправным членом БРИКС", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.