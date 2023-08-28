Ранее сообщалось, что решение правительства Японии начать сброс в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1» вызывает понимание у 67% граждан страны. Таким образом уровень поддержки вырос на 9% в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время 25% японцев не понимают, что заставило правительство пойти на подобный шаг. При этом уровень поддержки правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой вырос на 2 процентных пункта и составил 42%. Число тех, кто относится к кабмину негативно, снизилось на 1 пункт — до 50%. В опросе приняли участие порядка 850 человек.