Захарова: ЕС готов жертвовать безопасностью Западных Балкан для противостояния РФ

"Реальные проблемы и чаяния Западных Балкан Евросоюзом в расчет не принимаются. В целях дальнейшего противостояния нашей стране есовцы готовы пожертвовать подлинными интересами развития и безопасности стран западнобалканского региона в нарушение одного из основополагающих принципов Устава ООН, касающегося уважения суверенитета и права на самостоятельное развитие", - сказала она в ответе на вопрос журнала "Международная жизнь".