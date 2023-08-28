Захарова: экологические организации молчат про сброс воды с «Фукусимы»

Захарова: экологические организации молчат в вопросе сброса воды с «Фукусимы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что международные экологические организации молчат как рыбы в вопросе сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом она написала в Telegram.
Захарова предоставила фотографии с сайтов мировых экологических организаций.
«Молчат как рыбы в Тихом океане, вот уже несколько дней плавающие в тритиевой воде», — написала дипломат.
24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.
После этого Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля по радиологическим показателям для ввозимой из Японии продукции.