Стало известно, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индии

Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии Нарендры Моди по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, передает РИА Новости. Отмечается, что президент России Владимир Путин не сможет принять участие в мероприятии.

Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Путин не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре. Мероприятие пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. При этом, по словам Дмитрия Пескова, готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков подчеркнул, что она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины.