Путин провел телефонный разговор с Моди
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой на Луну космической станции «Чандраян-3». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере», – сказано в сообщении.
Отмечается, что разговор между лидерами стран произошёл по телефону. Во время переговоров Путин и Моди выразили планы на сотрудничество в реализации масштабных проектов в энергетике, а также желание развивать логистическую инфраструктуру.
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры», – добавили в пресс-релизе.
Напомним, что 23 августа индийская космическая станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность естественного спутника Земли. Благодаря этому Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно посадить свой аппарат на Луне.