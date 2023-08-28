Путин провел телефонный разговор с Моди

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере», – сказано в сообщении.