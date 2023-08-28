Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По их словам, главной темой визита Эрдогана в Россию станет возобновление черноморской зерновой сделки.

«Он может отправиться в РФ 8 сентября», — добавили чиновники.