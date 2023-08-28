Путин провел телефонный разговор с Моди

"Проведен обмен мнениями в связи с предстоящим саммитом "Группы двадцати" в Нью-Дели", - говорится в сообщении.



"Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего - расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах", - говорится в сообщении.



"Условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС", - отметили в Кремле.