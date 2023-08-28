Путин провел телефонный разговор с Моди
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", - говорится в сообщении Кремля.
Путин и Моди отметили, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается успешно, и выразили настрой на дальнейшую совместную работу. В Кремле отметили, что лидеры рассмотрели "актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства".
"Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Путин и Моди также обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.
"Проведен обмен мнениями в связи с предстоящим саммитом "Группы двадцати" в Нью-Дели", - говорится в сообщении.
"Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего - расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах", - говорится в сообщении.
"Условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС", - отметили в Кремле.