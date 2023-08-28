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Захарова ответила на просьбу президента Венгрии к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу президента Венгрии Карлин Новак.

Захарова ответила на просьбу президента Венгрии к Зеленскому
© РИА Новости

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала Захарова.

Президент Венгрии заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Ранее Новак на встрече с Зеленским заявила об отсутствии военного решения украинского конфликта ввиду невозможности силовым способом вернуть утраченные Киевом территории.

«Я не вижу военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила она, добавив, что Зеленский имеет право представлять украинские интересы.

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