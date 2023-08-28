На обложку учебника по истории вынесен Крымский мост по инициативе Путина

Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал, что изображение Крымского моста появилось на обложке учебника по истории для 10—11-х классов по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом Гаспарян сказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как рассказал Гаспарян, российский лидер спросил комиссию, есть ли в новом учебнике раздел про Крымский мост.

Ему ответили, что раздел о Крыме завершается событиями 2014 года. На это глава государства сказал, что возведение Крымского моста является эпохальным событием в истории России.

«Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, но и всей России», — резюмировал Гаспарян.