В Госдуме отреагировали на задержание экс-сотрудника генконсульства США

США продолжают грубо вмешиваться в дела России, раскачивая ситуацию извне, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал информацию ФСБ о задержании экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, которого обвиняют в сборе данных о ходе СВО и мобилизации для американских дипломатов. По словам депутата, сотрудники ведомства проявили бдительность и вовремя нейтрализовали информатора.

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Следствие должно определить степень вины и круг вовлеченных в преступную деятельность Шонова. После этого можно будет делать выводы об окончательной реакции. Но не сомневаюсь, что все меры для недопущения подобных случаев будут приняты, — завил Слуцкий.

Ранее известно, что ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. За это он получал материальное вознаграждение.