Захарова: слова Макрона о трезвом подходе к событиям в мире говорят об отрезвлении Запада

"Радует, что Западную Европу посетил именно "чрезмерный пессимизм". Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению, - отметила дипломат. - Запад "занимал и занимает доминирующие позиции". Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать".