Путин поразил Шольца и Макрона во время телефонного разговора

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их», — приводит издание слова немецкого политика, сказанные в беседе с французским лидером.