В Кремле рассказали о соболезнованиях Путина семье Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, президент выразил соболезнования еще до официального подтверждения гибели Следственным комитетом (СК), так как «были абсолютно очевидны подтверждения».
«Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы», - подчеркнул Песков.
Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился 23 августа в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли, СК официально подтвердил это 27 августа после проведения молекулярно-генетических экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
Путин прокомментировал крушение на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
«Хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», - сказал Путин.
Президент рассказал, что знал Пригожина с начала 1990-х годов. Путин назвал его «человеком сложной судьбы», который совершал и серьезные ошибки, и умел добиваться «нужных результатов».