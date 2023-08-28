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В Кремле рассказали о соболезнованиях Путина семье Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о соболезнованиях Путина семье Пригожина
© РИА Новости

По словам Пескова, президент выразил соболезнования еще до официального подтверждения гибели Следственным комитетом (СК), так как «были абсолютно очевидны подтверждения».

«Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы», - подчеркнул Песков.

Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился 23 августа в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли, СК официально подтвердил это 27 августа после проведения молекулярно-генетических экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Путин прокомментировал крушение на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», - сказал Путин.

Президент рассказал, что знал Пригожина с начала 1990-х годов. Путин назвал его «человеком сложной судьбы», который совершал и серьезные ошибки, и умел добиваться «нужных результатов».

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