В Кремле рассказали о соболезнованиях Путина семье Пригожина

«Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы», - подчеркнул Песков.