Глава Белгородского района подал в отставку

Глава Белгородского района Владимир Перцев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© СТраница Владимира Перцева в социальной сети "Вконтакте"

По словам главы региона, Перцев ушел в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Ранее губернатор Белгородской области раскритиковал темпы восстановления Шебекино и Новой Таволжанки, заявив, что выполнено только 10% от необходимого общего объема.