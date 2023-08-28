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Глава Белгородского района подал в отставку

Глава Белгородского района Владимир Перцев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава Белгородского района подал в отставку
© СТраница Владимира Перцева в социальной сети "Вконтакте"

По словам главы региона, Перцев ушел в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Ранее губернатор Белгородской области раскритиковал темпы восстановления Шебекино и Новой Таволжанки, заявив, что выполнено только 10% от необходимого общего объема.

При этом Вячеслав Гладков заявил 4 июля, что ему «надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, за которую они получают зарплату», и призвал главу Белгородского района «изменить свое отношение к происходящему уже сегодня».

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